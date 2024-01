Atletica, weekend ricco di meeting: Iapichino apre il suo 2024 a Sabadell. Arese a Padova, Folorunso ad Ancona

La stagione indoor dell’atletica leggera inizia ad entrare nel vivo e la pattuglia azzurra impegnata in giro per l’Italia e l’Europa è folta in questo fine settimana di meeting. Sabato presso il Palaindoor di Padova si apre il 2024 di Pietro Arese nei 1500 in cui due anni fa aveva sfiorato con 3:37.31 il record italiano di Ossama Meslek (3:37.29). Nell’asta protagonista Elisa Molinarolo, mentre domenica sempre nella città veneta sarà il turno di Ottavia Cestonaro nel salto triplo. Ad Ancona, sempre domenica, scatta nei 200 il 2024 dell’ostacolista Ayomide Folorunso in preparazione dei 400 di Metz del 3 febbraio. Al via anche Irene Siragusa, che nel pomeriggio è iscritta anche nei 60. Sprint che offrirà il big match tra staffettiste azzurre Anna Bongiorni, Dalia Kaddari e Alessia Pavese. Quattrocento metri per Edoardo Scotti e per il padrone di casa Simone Barontini in vista dei suoi 800.

All’estero occhi puntati in particolar modo su Sabadell, dove nel salto in lungo Larissa Iapichino incontra le spagnole Fatima Diame e Tessy Ebosele. A Lodz scende in pedana l’argento mondiale del peso Leonardo Fabbri. Alla Orlen Cup doppio turno (possibile) per Zaynab Dosso e Aurora Berton nei 60, per Lorenzo Simonelli, Luminosa Bogliolo e Veronica Besana nei 60hs, per Marco Ricci e Chituru Ali nei 60. Nell’alto c’è Edoardo Stronati. In Francia, a Nantes, spazio alle ostacoliste Giada Carmassi ed Elena Carraro, alla quattrocentista Alessandra Bonora e alla saltatrice in alto Alessia Trost. A New York salterà invece il triplista Emmanuel Ihemeje.

Fabbri, impegnato sabato in Polonia, si trasferirà immediatamente a Nordhausen, in Germania, dove domenica sarà al via insieme al campione europeo indoor Zane Weir. A Val-de-Reuil, in Francia, gli 800 metri di Eloisa Coiro dopo il personale nei 400 ad Ancona; presente anche Tobia Bocchi nel triplo.