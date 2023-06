Atletica, weekend di gare per gli azzurri: Arese impegnato a Dessau, Cestonaro e Di Lazzaro in Finlandia

Prosegue l’avvicinamento agli Europei a squadre di Chorzow per gli azzurri, che approfitteranno di quest’ultimo weekend di gare per testare le proprie condizioni. A Dessau, in Germania, Pietro Arese (Fiamme Gialle) si cimenterà sugli 800 metri nella giornata di sabato. I principali avversari dell’azzurro saranno il bosniaco Amel Tuka e il polacco Mateusz Borkowski. Fanno tappa in Germania anche Dessau anche per Edoardo Scotti (Carabinieri) nei 400 metri, Ala Zoghlami (Fiamme Oro) nei 3000 siepi, Joao Bussotti (Esercito) nei 1500 e Raphaela Lukudo (Esercito) nei 400.

Impegnati in Finlandia, a Kuortane, invece Ottavia Cestonaro (Carabinieri) nel triplo ed Elisa Di Lazzaro (Carabinieri) nei 100hs. A completare la spedizione azzurra in Scandinavia Giacomo Bertoncelli (Atl. Insieme Verona) e Gabriele Montefalcone (SportRace) nei 400hs, Gloria Hooper (Atl. Brescia 1950) e Irene Siragusa (Esercito) nei 200 e infine la mezzofondista Joyce Mattagliano (Esercito) negli 800.

Di seguito tutti gli altri italiani impegnati: a Nizza, in Francia, Eleonora Marchiando (Carabinieri) gareggerà nei 400hs; a Vienna (Austria) nei 5000 metri protagoniste Ludovica Cavalli (Aeronautica) e, tra le altre, Valentina Gemetto (Dk Runners), Giovanna Selva (Carabinieri) e Gaia Colli (Carabinieri); a Meilen, in Svizzera, Davide Re (Fiamme Gialle) torna a competere nei 400 metri.

Tanta Italia in pista anche nella giornata di domenica 18: l’astista Claudio Stecchi (Fiamme Gialle) è atteso a Olimpia (Grecia); a Goteborg (Svezia) occhi sui 400 metri con Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) e i 100hs con Nicla Mosetti (Bracco Atletica); a Nancy (Francia) presenti Simone Barontini (Fiamme Azzurre) negli 800 e Federica Del Buono (Carabinieri) nei 1500; a Essen (Germania), infine, Marco Fassinotti (Aeronautica) sarà ai nastri di partenza della gara di salto in alto.