Atletica, Warholm non teme il freddo: corre senza maglietta a -21

Karsten Warholm, il re indiscusso dei 400 metri ad ostacoli, ha fatto impazzire i social grazie ad un suo video che lo ritrae mentre si allena senza maglietta in pista in mezzo alla neve a -21 gradi. Il “vichingo”, oro olimpico a Tokyo, ha postato sul suo profilo Instagram il video del giro di 400 metri senza maglietta. La corsia è stata ritagliata su una pista coperta da una coltre di neve di una ventina di centimetri. Warholm arresta lo slancio tuffandosi in un muro di neve. “-21 gradi. Non ci sono scuse”, scrive sui social.