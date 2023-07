Atletica, venerdì 14 luglio il Meeting ‘Sport e Solidarietà’ a Lignano Sabbiadoro

Allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro è tutto pronto per l’appuntamento con la 34° edizione del Meeting Internazionale di Atletica Leggera ‘Sport e Solidarietà’ che si terrà venerdì 14 luglio dalle ore 16.00. Si tratta di uno degli appuntamenti sportivi più importanti dell’atletica leggera organizzati a livello regionale e nazionale, oltre ad essere stato inserito nel calendario del circuito mondiale della Federazione Mondiale (World Athletics). Anche gli atleti della Special Olympics Italia, la squadra della più grande organizzazione sportiva al mondo pensata per le persone con disabilità intellettiva, correranno i 50 metri assieme al team giamaicano testimonial del Comitato Sport Cultura Solidarietà: un’occasione per portare in pista indiscusse doti atletiche assieme ad una grande sensibilità verso una tematica delicata come la disabilità.