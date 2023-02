Atletica, triangolare a Lievin: 42 azzurri convocati

Antonio Andreozzi, vice direttore tecnico, ha comunicato la lista dei convocati per l’Incontro internazionale under 20 indoor di Liévin, in programma sabato 11 marzo. Sarà un triangolare tra Italia, Francia e Spagna. Della squadra azzurra fanno parte 42 atleti delle categorie juniores (nati nel 2004 e 2005) e allievi (2006 e 2007) di cui 21 uomini e 21 donne. Tra loro spiccano i nomi dei saltatori in lungo Mattia Furlani, che in questa stagione è diventato il primatista europeo under 20 indoor con 7,99 dopo aver vinto due medaglie d’oro nella scorsa stagione agli Europei under 18, e Marta Amani, bronzo mondiale di categoria. Presente anche Simone Bertelli, autore del nuovo record italiano juniores con 5,51, e Great Nnachi, alla sua prima volta in azzurro. Nell’alto convocato Edoardo Stronati, vincitore quest’anno ai Campionati del Mediterraneo U23.