Atletica, tragedia in Inghilterra: corridore muore mentre tornava a casa

Una tragedia nel mondo dell’atletica, quella che è accaduta in Inghilterra, nello specifico in quel di Londra. Un corridore, Steve Shanks, dopo aver corso i 42 km della Maratona di Londra in 2 ore e 53 minuti, è morto mentre compiva il tragitto per tornare a casa.

A dare la triste e tragica notizia del 45enne scomparso sono stati gli organizzatori ella corsa e anche la moglie che si è detta “sotto shock e devastata” per una morte che è stata “improvvisa”. Secondo le prime ricostruzioni Shanks stava tornando a casa dopo aver trascorso la giornata partecipando alla maratona di Londra, quando sarebbe stato fermato da un malore improvviso. L’Holme Pierrepont Running Club, per cui correva, ha dichiarato che “Steve ha vinto molti campionati di club su tutte le distanze. Il suo talento non si limitava alla corsa su strada. Ha rappresentato il club nel cross country“.