Atletica, Tortu dopo il titolo italiano nei 200: “Fiducioso per i Mondiali di Budapest”

Filippo Tortu festeggia il titolo italiano dei 200 a Molfetta, al ritorno dopo un infortunio alla spalla. “Non era scontato poter contare su questi tempi“, ammette il velocista azzurro all’Ansa dopo il 20″14 fatto registrare in Puglia, solamente quattro centesimi sopra il personale. “E’ stata una grande soddisfazione, questa finale vinta. E’ un titolo italiano di cui sono orgoglioso, ma soprattutto un risultato molto positivo in vista dei prossimi Mondiali di Budapest, tempo che segna la qualificazione automatica per gli imminenti Mondiali e per le Olimpiadi di Parigi”.

Il primo italiano a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri e oro nella 4×100 a Tokyo ricorda le tappe per recuperare dall’infortunio. “Con il mio allenatore abbiamo lavorato con grande tenacia e determinazione, con 3 sedute di allenamento al giorno”, poi un commento sugli imminenti Mondiali. “Sono molto fiducioso di quello che potrò fare, anche se so che la concorrenza è molta e i miei avversari stanno andando fortissimo. Intanto io devo pensare a me e a migliorarmi sempre, obiettivo principe di ogni atleta“, ha concluso Tortu.