Atletica, Tortu: “Sotto i 20″? Festeggerei con i miei amici. Triste mettere in discussione Berrettini”

Il velocista azzurro Filippo Tortu, ospite del talk di AtleticaTV, la piattaforma streaming della Federazione Italiana di Atletica Leggera ha fissato i suoi obiettivi in vista delle prossime gare alle quale prenderà parte in questa stagione: “Se andassi sotto i 20 secondi? Nulla di pazzo, festeggerei a cena con i miei amici. E mi arrabbierei perché non l’ho fatto prima. Ma soltanto se è l’ultima gara della stagione, altrimenti resterei concentrato”.

Lo sprinter lombardo delle Fiamme Gialle ha avuto modo di parlare anche del rapporto che gli sportivi hanno con i social network, difendendo Matteo Berrettini dai recenti attacchi: “Più che ragione, ha stra-ragione. Gli stanno rompendo le scatole ma non sta facendo assolutamente niente se non vivere una vita normale. La sua storia non è un motivo valido per mettere in discussione un campione come Matteo. È davvero triste. Io e il gossip? Non mi appartiene, sono schivo e riservato, nella vita e sui social”.