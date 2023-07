Atletica, Tortu a Molfetta per i campionati italiani assoluti: correrà i 200 metri

Buone notizie per Filippo Tortu, che si recherà insieme al suo allenatore Salvino Tortu a Molfetta per i campionati italiani assoluti di atletica. L’infortunio alla spalla destra rimediato la scorsa settimana aveva sollevato dei dubbi in merito alla sua presenza all’evento. Salvo sorprese o problemi fisici, tuttavia, Tortu dovrebbe essere regolarmente ai nastri di partenza dei 200 metri, in programma nel pomeriggio di domenica 30 luglio.