Atletica: Tortu debutterà a Stoccolma nei 60 metri

Il campione olimpico della 4×100 Filippo Tortu ha annunciato stamattina la data del proprio debutto stagionale: domenica pomeriggio l’azzurro delle Fiamme Gialle sarà in gara a Stoccolma nei 60 metri, al Folksam GP, per la prima uscita agonistica dell’anno che culminerà nei Mondiali di Budapest in agosto. Una specialità che non corre dagli Assoluti 2020, in cui vinse il titolo italiano con 6.60. “Abbiamo deciso di spezzare il ritmo degli allenamenti con una prima gara. Non abbiamo lavorato specificamente sulla distanza corta, ma credo sia importante, dopo molti mesi, testare le sensazioni in gara e fare un piccolo bilancio di come sta andando la preparazione. Dopo la gara valuteremo se fare altre indoor o concentrarci subito sulla stagione outdoor”, ha detto Tortu, appena tornato dal ritiro di Tenerife.

Bronzo agli Europei di Monaco di Baviera nei 200 metri, fuori dalla finale mondiale per soli tre millesimi a Eugene nonostante il primato personale di 20.10, il velocista brianzolo è pronto a ripartire per la nuova stagione, il cui obiettivo principale sono i Mondiali in Ungheria e la staffetta, rimasta a secco l’anno passato e alla ricerca del pass per la rassegna iridata. Nei 60 indoor, mai troppo frequentati da Tortu, il primato personale risale al gennaio 2019 (6.58 ad Ancona) ma si è espresso anche in 6.59 a Berlino e, come ricordato, l’anno dopo in 6.60 nel capoluogo marchigiano. A Stoccolma potrebbe correre per due volte, in batteria e finale, sfidando un parterre di avversari interamente europeo, tra cui lo svedese Henrik Larsson accreditato di 6.60, ma anche il finlandese Samuli Samuelsson (6.64) e il serbo Aleksa Kijanovic (6.66).