Atletica, tanti azzurri al via del meeting di Metz: occhi puntati su Battocletti nei 3000 metri

Ci sarà tanta Italia nel pomeriggio di sabato 11 febbraio a Metz, dove andrà in scena una tappa del World Indoor Tour di atletica leggera. Occhi puntati su Nadia Battocletti, che nei 3000 metri sfiderà le forti etiopi e ha dichiarato di voler scendere sotto l’8:48:00. L’atleta che detiene il record italiano dovrà però vedersela contro avversarie del calibro di Dagnachew, Wondemageg, Ketema e Abebe. Protagonista nei 3000 metri anche Ludovica Cavalli, mentre su questa stessa distanza al maschile l’Italia sarà rappresentata da Ossama Meslek, Pietro Riva e Pietro Arese. Insegue il record azzurro nei 1500 metri invece Federico Riva, reduce da un’ottima prova a Karlsruhe e determinato a confermarsi. Riflettori puntati anche sugli 800 metri, in cui gareggeranno Elena Bellò, Eloisa Coiro, Simone Barontini e Catalin Tecuceanu. Infine, Ayomide Folorunso tenterà di migliorare il suo primato stagionale di 53.00 sui 400 metri, mentre Stefano Sottile e Christian Falocchi saranno protagonisti della prova di salto in alto.