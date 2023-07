Atletica, tanta Italia in pista a Madrid: Dosso riparte dai 100, Stecchi al via nel salto con l’asta

Il Continental Tour dell’atletica leggera sbarca a Madrid, sede della tappa Silver di sabato 22 luglio. Protagonisti tanti azzurri, a partire da Claudio Stecchi, impegnato nel salto con l’asta dopo aver superato quota 5,80 nella stagione all’aperto. Nel salto triplo spazio invece ad Ottavia Cestonaro e Dariya Derkach: la prima è reduce dal secondo posto degli Europei a squadre, mentre la seconda va a caccia di una svolta in una stagione outdoor che stenta a decollare. Impossibile non citare poi il rientro di Zaynab Dosso, che dopo lo stop degli EuroTeam gareggerà nei 100 metri. Non sarà però facile sbaragliare la concorrenza, che vanta tra i vari nomi anche quello della campionessa del mondo Shelly-Ann Fraser-Pryce. Al via anche Davide Re nei 400 metri, Eloisa Cloro negli 800, Hassane Fofana nei 100 di ostacoli, Elisa Di Lazzaro nei 100 ostacoli e infine Linda Olivieri nei 400 ostacoli.