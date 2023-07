Atletica, Tamberi protagonista a Stoccolma per la Diamond League: “Spero di vincere ancora”

La preparazione di Gianmarco Tamberi in vista dei Mondiali d’atletica di Budapest fa tappa a Stoccolma (Svezia), dove l’azzurro prenderà parte al suo primo meeting stagionale di Diamond League. “Abbiamo atteso di essere pronti al 100% per gareggiare ed è stata la giusta decisione. Domenica scorsa ho ottenuto la prima vittoria in Slesia e spero di continuare domani, sempre che Woo sia d’accordo. Adoro gareggiare con questi rivali così forti. Sarò in pedana anche a Chorzow il 16 luglio e poi farò un’altra gara, non so ancora se sarà Londra il 23 luglio, decideremo più avanti. Il mio focus è sui Mondiali, lì voglio dare il mio 110%” ha dichiarato l’oro olimpico, come riporta il sito della Fidal. Tra gli avversari principali di Gimbo, oltre al coreano Woo, ci saranno il neozelandese Hamish Kerr, l’australiano Brandon Starc e il belga Thomas Carmoy.

Tanti altri azzurri saranno impegnati a Stoccolma, da Larissa Iapichino (Fiamme Gialle) a Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle). La saltatrice toscana andrà a caccia del bis dopo il trionfo a Firenze e dovrà vedersela contro avversarie del calibro di Malaika Mihambo (Germania), Tokyo Ese Brume (Nigeria), Ivana Vuleta (Serbia) e Jazmin Sawyers (Gran Bretagna). Agguerrita anche la concorrenza per Sibilio, il cui avversario numero uno non potrà che essere Karsten Warholm (Norvegia)