Atletica, Tamberi: “Nemmeno invitato al Golden Gala. Forse non ero gradito”

“Non sono nemmeno stato invitato al Golden Gala e questo mi è dispiaciuto. Forse la mia presenza non era gradita e alla fine mi sono sentito di non andare comunque”, queste le dichiarazioni di Gianmarco Tamberi dopo la vittoria nel salto in alto al debutto stagionale agli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia. “Non stiamo qui a disquisire, mi sarebbe piaciuto moltissimo essere presente e alla fine non sono nemmeno stato invitato. I motivi per cui non ho gareggiato sono molteplici, ma non mi hanno nemmeno invitato. In ogni caso non potevo esimermi dal venire qui, l’ho fatto per i ragazzi e per l’Italia. Sono orgoglioso di essere in una squadra così forte”, aggiunge Tamberi.