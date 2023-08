Atletica, Tamberi in gara ad Heilbronn: ultimo test prima dei Mondiali per l’azzurro

Prima dei tanto attesi Mondiali di Budapest, Gianmarco Tamberi sarà impegnato in un ultimo test. L’azzurro figura infatti tra i protagonisti del meeting di Heilbronn, in Germania, dove si cimenterà nella gara di salto in alto in programma domenica 6 agosto alle 14. Gimbo partirà in direzione Germania domani, venerdì 4, e cercherà di preparare al meglio quest’importante appuntamento, che di fatto è una sorta di prova generale in vista della Coppa del Mondo. Per lui si tratterà della quarta uscita stagionale e tra gli avversari spicca la presenza del tedesco Tobias Potye (2,34), oltre che degli australiani Starc e Baden, e degli ucraini Protsenko e Doroshchuk.

Insieme a Tamberi, ma 24 ore prima, anche Elena Vallortigara rappresenterà l’Italia nella rassegna tedesca. Reduce dal titolo italiano a Molfetta con la misura non particolarmente esaltante di 1,87, proverà a far bene e cercare risposte in vista dei Mondiali. Ovviamente non sarà facile salire sul podio vista l’alta concorrenza (su tutte l’australiana Eleanor Patterson), ma l’azzurra non parte battuta. Infine, al via in Germania anche Claudio Stecchi, che nella giornata di venerdì 4 sarà protagonista a Jockgrim dopo il 5.82 messo a referto a Madrid. Il sogno è saltare la misura di 5,91, che equivarrebbe al record italiano stabilito vent’anni fa proprio dal suo allenatore, Giuseppe Gibilisco.