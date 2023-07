Vola la staffetta 4×100 azzurra a Grosseto, che stacca di fatto il pass per i Mondiali di Budapest. L’Italia ha schierato in prima frazione Roberto Rigali, in seconda Filippo Tortu, in terza Lorenzo Patta e in quarta Samuele Ceccarelli. Gli azzurri sono riusciti a migliorare di molto il 38″38 del 7 maggio, registrato a Firenze. Gli azzurri oggi hanno corso in 38″04, terzo crono italiano di sempre, con cui gli azzurri salgono al secondo posto nella graduatoria mondiale. La data ultima per qualificarsi per la rassegna iridata è il 30 luglio ma il tempo di oggi mette l’Italia al riparo da possibili sorprese last minute. Da monitorare le condizioni fisiche di Filippo Tortu, apparso dolorante dopo il passaggio del testimone.