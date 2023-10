Atletica: super Pietro Riva nella mezza maratona di Valencia

Super Pietro Riva nella mezza maratona di Valencia. Il piemontese corre in 59:41 diventando il secondo italiano nella storia a scendere sotto il muro dell’ora. Record personale migliorato di quasi un minuti e primato italiano sfiorato, 59:26 di Crippa nel febbraio 2022 a Napoli. Dopo una stagione caratterizzata dagli infortuni, Riva torna riesce a salvare un’annata che sarebbe stata piuttosto anonima senza il successo di oggi. L’azzurro chiude al quindicesimo posto nella corsa in cui in quattro scendono sotto i 58 secondi con il keniano Kibiwott Kandie a trionfare in 57:40 davanti agli etiopi Yomif Kejelcha e Hagos Gebrhiwet in 57:41, davanti al 57:50 dell’altro etiope Selemon Barega. Quinto il keniano Sabastian Sawe con il personale di 58:29 in una mattinata con meteo ideale, temperatura intorno ai 15 gradi e senza vento.