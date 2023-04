Atletica, Stefano Mei: “Emozionato per la carica così prestigiosa”

Stefano Mei, presidente Fidal, ha parlato dopo l’elezione a consigliere del massimo organo continentale: “Sono emozionato ed entusiasta di poter ricoprire questa carica di così grande prestigio. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia eleggendomi oggi a Belgrado Council Member della European Athletics“.

Poi ha continuato: “È un risultato di squadra e una importante attestazione di stima del nostro lavoro da parte dell’Europa che dimostra come la nostra Federazione si stia muovendo in una nuova dimensione. Desidero esprimere la gratitudine mia e della Fidal a Anna Riccardi e a Roberta Russo per aver quotidianamente sostenuto la mia candidatura, ciascuna nel proprio ruolo, contribuendo a questo importante risultato”.