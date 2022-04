Atletica, Stano: “La 35 km di marcia mi stuzzica”

Massimo Stano - Foto GMT

Sabato 23 aprile mattina, a Dudince, in Slovacchia, ci sarà l’esordio stagionale del campione olimpico della 20 km di marcia Massimo Stano, alla ricerca del tempo minimo nella nuova 35 km che farà il debutto ai Mondiali di Euguene. Il 30enne pugliese ha un piano, studiato con il suo tecnico Patrizio Parcesepe, molto chiaro: 35 km ai Mondiali negli Stati Uniti, 20 km agli Europei di Monaco di Baviera il mese successivo. Affinché questo progetto si concretizzi, bisogna però scendere sotto le 2h33, su una distanza tutta da esplorare, affrontata soltanto una volta in gara da Stano in un test di tre anni fa a Gioiosa Marea (2h35:03). Qualora non riuscisse a qualificarsi, anche ai Mondiali in Oregon si cimenterà sulla “sua” 20 km, la distanza che gli ha regalato l’oro olimpico sulle strade di Sapporo.

Saranno in gara a Dudince anche gli altri azzurri Michele Antonelli (Aeronautica), Teodorico Caporaso (Virtus Emilsider Bologna), Stefano Chiesa (Carabinieri) e Aldo Andrei (Quercia Trentingrana) e al femminile Lidia Barcella (Bracco Atletica), Nicole Colombi (Carabinieri) e Sara Vitiello (Self Atl. Montanari Gruzza): standard fissato a 2h54:00.

Di seguito le sue parole: “Sono un amante delle sfide, mi stuzzica moltissimo la 35 km. Otto giorni dopo Dudince, il 1° maggio, gareggerò ai Campionati italiani della 20 km nella mia Puglia, ad Alberobello, non abbiamo mai programmato due impegni così ravvicinati ma tutto è pensato in prospettiva Mondiali di Budapest del 2023 quando vorremmo provare a doppiare 20+35 nella stessa rassegna iridata. Soltanto sperimentando capiremo quali sono i tempi di recupero e la fattibilità di questa idea. È una settimana importante, che può aprire alcune porte verso il futuro. Ricordate che prima della cancellazione volevo provare la ‘cinquanta’ ma la pandemia me l’ha impedito?”.

Poi prosegue: “L’obiettivo è sicuramente il ‘minimo’, in questa occasione non punto a risultati più eclatanti come il record italiano di 2h26:16. Quindi se anche uscisse un 2h32:59 mi andrebbe benissimo. Non c’è necessità di andare più forte, come dice Patrick ‘ci teniamo le armi segrete per i Mondiali’. In Slovacchia saremo circa ottanta partecipanti tra cui sei cinesi. Ci attendono condizioni meteo accettabili, con previsioni che danno temperature minime intorno agli 8 gradi e massime a 15, e non è esclusa qualche goccia di poggia. Proverò a tenere un ritmo da 4:22, poi se negli ultimi chilometri dovessi sentirsi particolarmente bene potrei provare ad andar via in progressione. Ma più del piazzamento, contano le sensazioni e scoprire quando arrivano i momenti di crisi, in modo da gestirli. Sarò concentrato solo su me stesso”.