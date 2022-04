Atletica, Stano: “Giusto onorare evento tricolore nella mia Puglia”

Massimo Stano - Foto GMT

È una settimana che Massimo Stano non ha mai vissuto: mai due gare così impegnative e così ravvicinate, missione recupero lampo per conquistare il titolo italiano ad Alberobello domenica 1° maggio ai Campionati Italiani della 20 km nella sua Puglia, dopo la strabiliante vittoria nella classica di Dudince con 2h29:09 sulla nuova distanza internazionale della 35 km.

Di seguito, le parole del campione olimpico delle Fiamme Oro, 30 anni, barese di Palo del Colle, ad Atletica TV: “Le gambe sembra stiano bene, ora speriamo non facciano scherzetti domenica. Domenica si gareggia a un’ora da casa mia, nella mia terra, e penso che ci sarà tanta gente a fare il tifo. Con Patrick (Parcesepe, ndr) abbiamo deciso che era giusto onorare l’evento tricolore e la Puglia. Foto, autografi, consigli, chiacchiere, dopo la gara sarò a disposizione di tutti. Dopo Alberobello mi attende una gara di 10 km su strada a Madrid il 16 maggio. Lì ci divertiamo, come diciamo in gergo andiamo per ‘scannellare’, per pulire la marmitta, considerato che si terranno ritmi più veloci. E poi ci attende un periodo di raduno a Roccaraso in preparazione di Mondiali ed Europei e vedremo quali altre gare in Italia”.