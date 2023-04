A Roma è iniziato il raduno della staffette italiane in vista dei prossimi importanti appuntamenti che daranno il via alla stagione all’aperto dell’atletica. La 4×100 maschile campione olimpica in carica per prima cosa dovrà cercare di conquistare il pass per i Mondiali di Budapest: gli azzurri ci proveranno a Firenze il 7 maggio, poi a Parigi il 9 giugno ed infine a Chorzow il 23-25 giugno negli Europei a squadre. Questi giorni di raduno nella Capitale saranno fondamentali per trovare la giusta amalgama tra i nostri velocisti e per il responsabile dello sprint Filippo Di Mulo per fare le sue disamine. “Con gli uomini bisogna avere un piano B e un piano C, per questo stiamo cercando di allargare il gruppo il più possibile”, ha spiegato il tecnico.

Tra i presenti, ovviamente, anche i quattro protagonisti di Tokyo: “La staffetta è un gruppo unito, ai raduni lavoriamo bene e ci stimoliamo a vicenda – osserva Marcell Jacobs – siamo tutti molto determinati a dimostrare che l’oro di Tokyo è stato meritato. Questa settimana proveremo molti cambi, poi toccherà al prof Di Mulo fare tutte le sue valutazioni”. Poi il velocista azzurro si è soffermato sulla sua condizione: “Sta per cominciare maggio e negli ultimi due anni è stato il mese in cui, per me, sono arrivate un po’ di problematiche: speriamo stavolta non sia così. Questa stagione è iniziata ‘nì’, ma può finire al top, puntiamo tutto sul Mondiale. Debuttare il 7 maggio nel mio caso è troppo presto, vedremo se riuscirò a correre la staffetta a Parigi in Diamond League il 9 giugno”.

In occasione dello Sprint Festival Relays dello stadio Ridolfi di Firenze potremmo intanto vedere all’opera gli altri tre staffettisti dell’oro olimpico, con Tortu, Desalu e Patta tutti a disposizione. Nel frattempo c’è molta curiosità anche nei confronti di Samuele Ceccarelli, chiamato a fornire indicazioni sui 100 dopo le incredibili imprese invernali sui 60 indoor. “Quanto valgo sui 100 metri? Non lo so, li approccerò come ho fatto per i 60 metri. La mia prima gara sarà il 2 giugno a Firenze, al Golden Gala, e in base a come andrà vedremo quali potranno essere i prossimi appuntamenti”.