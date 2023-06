In vista della partenza per la Polonia, dove dal 23 al 25 giugno si disputeranno gli Europei a squadre a Chorzow, le staffette azzurre 4×100 si raduneranno allo stadio Paolo Rosi di Roma per preparare al meglio l’impegno. Tra gli uomini al via Samuele Ceccarelli (Atl. Firenze Marathon), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle), Lorenzo Patta (Fiamme Gialle), Marco Ricci (Nissolino Sport), Filippo Tortu (Fiamme Gialle). Tra le donne, invece, presenti Anna Bongiorni (Carabinieri), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Vittoria Fontana (Carabinieri), Johanelis Herrera (Aeronautica), Dalia Kaddari (Fiamme Oro), Alessia Pavese (Aeronautica).

La pressione è soprattutto sulla staffetta maschile, chiamata a blindare la qualificazione ai Mondiali di Budapest (attualmente sesta su otto posti disponibili) e dunque a migliorare il 38.38 stabilito a maggio in quel di Firenze. La staffetta femminile è invece già qualificata in virtù della finale disputata lo scorso anno a Eugene. Gli azzurri saranno quindi al lavoro lunedì 19 e martedì 20 giugno e lo faranno in una location che in questi giorni ha ospitato gli allenamenti di atleti del calibro dell’ex triplista francese Teddy Tamgho, il bronzo olimpico del triplo Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso), l’ostacolista Wilhem Belocian e la triplista Rouguy Diallo (entrambi francesi).