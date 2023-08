Atletica, lo staff di Jacobs conferma: “Marcell sarà ai Mondiali di Budapest”

Marcell Jacobs sarà presente ai Mondiali di atletica di Budapest, in programma dal 19 agosto. A confermarlo all’ANSA è una fonte dello staff dello sprinter azzurro. “Nessun allarme, nessun mistero: Jacobs ha fatto gli ultimi controlli come da programma e nel fine settimana raggiungerà gli azzurri al raduno in vista dei mondiali. Era previsto che lui facesse un ultimo controllo a Monaco dal professor Hans Mueller che lo ha seguito in tutto questo periodo in cui ha fatto la spola tra Monaco e Roma, allenandosi e nello stesso tempo recuperando la forma fisica, sempre tutto sotto controllo del professore. Nel week end sarà al raduno con gli altri azzurri e il 17 a Budapest per i mondiali“. La squadra italiana potrà quindi contare sul campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 all’ultima edizione dei Giochi.