Atletica, Sonia Malavisi torna in pedana: sarà presente al meeting di Ancona

Sonia Malavisi torna in pedana. Dopo oltre un anno e mezzo, l’astista azzurra sarà presente mercoledì pomeriggio nel meeting infrasettimanale al Palaindoor di Ancona, in programma alle ore 17.30. La sua ultima gara risale agli Assoluti del 2021 a Rovereto, poi l’operazione alla tibia destra per una frattura da stress nell’agosto di quell’anno e il secondo intervento nell’aprile del 2022 per rimuovere le viti. La saltatrice proverà a riprendere confidenza con il clima agonistico in un test nel quale troverà una delle migliori interpreti della specialità a livello nazionale. Attesa al via la campionessa italiana indoor Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), ottava nello scorso inverno ai Mondiali in sala.