Atletica, Simonelli: “Medaglia un sogno, ora testa alla stagione outdoor”

Lorenzo Simonelli, fresco di argento Mondiale indoor a Glasgow nei 60m ostacoli, ha raccontato, a La Gazzetta dello Sport, i suoi piani per il prosieguo di stagione: “Ho trascorso il weekend sulle nuvole. Mi sono ritrovato a fissare il vuoto. Ero allibito, nulla mi pareva reale. Prendevo in mano la medaglia e mi emozionavo. Mai successo. Adesso si comincia a pensare alla stagione all’aperto. Agli Europei in casa, nella mia città, mancano solo tre mesi”. E sulla preparazione: “Dopo il raduno per ostacolisti della prossima settimana a Formia, tra due mi attende quello per i velocisti del gruppo 4×100 all’Acquacetosa. Ne faccio parte dalla stagione scorsa e ne vado molto orgoglioso. Stiamo parlando della staffetta oro olimpico e argento mondiale in carica. Non tutti hanno un’opportunità così”.