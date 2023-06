Atletica: Sibilio vince i 400 ostacoli a Ginevra e stacca il pass per i Mondiali di Budapest

Alessandro Sibilio vince la gara dei 400 ostacoli al meeting di Ginevra e soprattutto ottiene il pass per i prossimi Mondiali di Budapest. L’azzurro correre in 48.23, seconda sua prestazione in carriera e precedendo i tedeschi Joshua Abuaku (48.67) e Emil Agyekum (48.73). ”Non è stata una gara perfetta – commenta Sibilio – con errori tecnici che mi hanno fatto perdere qualcosa. Sono molto contento anche per questo, significa che posso valere un crono sotto i 48 secondi già adesso. Era soltanto la seconda gara dopo l’infortunio e sto testando la nuova ritmica, con 13 passi fino al sesto ostacolo e poi 15 fino alla fine”. Ora il partenopeo delle Fiamme Gialle si recherà in Francia, dove domani sera sarà impegnato ad Annecy con la staffetta 4×400 che va anche lei a caccia di un posto iridato in Ungheria.