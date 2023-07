Atletica, Sibilio sottoposto a risonanza: risentimento al retto femorale della coscia sinistra

Reduce dal problema fisico al Meeting Herculis di Montecarlo, nona tappa della Diamond League di atletica leggera, Alessandro Sibilio si è sottoposto oggi alla risonanza magnetica. Il responsabile medico federale, dottor Andrea Billi ha fornito aggiornamenti sulle condizioni dell’ostacolista: “Sibilio ha riportato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra: seguirà un periodo di dieci giorni di terapie e si sottoporrà di nuovo a risonanza intorno al 4 di agosto”. Sibilio aveva dichiarato di essersi ritirato per un fastidio muscolare accusato dopo il quarto ostacolo della gara di Diamond League.

Nel dettaglio, ieri dopo l’infortunio, l’azzurro non aveva nascosto il pessimismo in vista dei Mondiali: “A malincuore temo che un’altra stagione sia andata – il commento a caldo dell’atleta delle Fiamme Gialle – dopo grandi quattro ostacoli ho sentito fastidio alla coscia sinistra, nello stesso punto dell’infortunio dello scorso anno. Mi resta ancora quella percentuale di speranza ma noi atleti lo avvertiamo quando è qualcosa di importante. E io ho sentito un dolore forte scendendo dal quarto ostacolo. Il destino sta giocando contro di me da due anni a questa parte. Mi dispiace davvero tanto perché avevo sentito tanti tifosi italiani urlare il mio nome allo stadio Louis II”.