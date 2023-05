Atletica, Sibilio: “Anno travagliato, ora sto bene e mi preparo già per il 2024”

“Ho avuto un anno travagliato con un infortunio importante, ma per fortuna adesso sto bene e mi preparo per il Mondiale ad agosto, ma soprattutto per un 2024 con i fuochi d’artificio: abbiamo prima gli Europei a Roma, finalmente a casa nostra, e poi abbiamo le Olimpiadi di Parigi dove speriamo di fare molto bene”. Così Alessandro Sibilio, specialista azzurro dei 400 ostacoli e nome di spicco dell’atletica italiana, a margine di un evento a Napoli: “Credo sia una giornata storica per tutti noi atleti e soprattutto studenti. E’ complicato lottare a livello nazionale e internazionale facendo solo lo sportivo, lo è ancora di più facendo sia lo studente che lo sportivo: ci stiamo avvicinando a quello che è il metodo americano per combattere anche i più forti. Le università devono dare la possibilità a noi atleti e agli studenti di poter avere dei momenti liberi, magari si ha un’esame molto vicino a una gara e quindi non si può studiare bene o non si può preparare bene la gara. I nostri avversari lo fanno in maniera più semplice, bisogna semplificare lo studio per concentrarci di più sulla nostra passione”.