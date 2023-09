Atletica: secondo posto per Crippa nel Giro al Sas, vince il kenyano Kandie

Secondo posto per Yeman Crippa nel Giro al Sas. Nella corsa che si disputa lungo le strade di Trento l’azzurro si è dovuto piegare alla superiorità del kenyano Kibiwott Kandie, che ha chiuso in 28:48. 28:52 il tempo di Crippa, che ha stabilito il suo miglior risultato in carriera in questo evento. Terzo posto e quarto posto per gli altri due kenyani Rotich e Korio, 28:58 e 28:59 per loro. Per quanto riguarda gli altri italiani, Francesco Guerra è quinto in 29:00 e Yassin Bouih settimo in 29:09.