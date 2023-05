Atletica, scomparso Calvin Davis: bronzo olimpico nei 400 ostacoli ad Atlanta 1996

Lutto nel mondo dell’Atletica che perde Calvin Davis a soli a 51 anni. L’atleta è stato bronzo olimpico nei 400 ostacoli nei Giochi Olimpici di Atlanta 1996,arrivando alle spalle del compagno di squadra Derrick Adkins e di Samuel Matete dello Zambia nella finale alle Olimpiadi del 1996.

Ad annunciare la morte di Davis è stata la sua ex Università dell’Arkansas che ha comunicato che l’atleta è deceduto lunedì 1 maggio. nche Usa Track and Field ha confermato la morte senza specificare le cause. Corridore sui 400 metri piani all’inizio della sua carriera, Davis ha trovato la sua vocazione nei 400 ostacoli.