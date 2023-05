Atletica, salto in lungo: record personale all’aperto per Larissa Iapichino

Non poteva esserci debutto migliore per Larissa Iapichino nella sua stagione al’aperto. L’azzurra del salto in lungo firma subito il suo personale outdoor con un 6,83 fatto registrare nel meeting reco di Kallithea nonostante un forte vento contrario. La misura è arrivata all’ultimo tentativo per la ventenne delle Fiamme Gialle, che conferma le buone sensazioni date già agli Europei indoor in Turchia nel mese di marzo. Battuto il 6,80 messo a segno a Savona nel 2020 quando era ancora juniores, con un salto che è anche il miglior risultato europeo stagionale all’aperto e il quinto al mondo. “Sono molto contenta di questo esordio – commenta l’azzurra – in una gara non semplice perché venendo da un periodo di lavoro in allenamento c’erano ancora e ci sono cose da mettere a punto e verificare. Iniziare con il record personale con vento contro è motivo di grande soddisfazione e stimolo per i prossimi appuntamenti. Voglio ringraziare l’organizzazione qui ad Atene che mi ha fatto sentire davvero a casa. Non vedo l’ora di gareggiare al Golden Gala”.