Atletica, salto in alto: Vallortigara riparte dalla misura di 1,87

Elena Vallortigara, medaglia di bronzo mondiale nel salto in alto, riparte dall’1,87 fatto registrare al Siena High Jump Indoor Contest. Al PalaGiannelli, la vicentina si è classificata seconda alle spalle della slovena Lia Apostolovski, la quale ha saltato a 1,87 ma al secondo tentativo, con l’italiana che invece ci è riuscita al terzo. Per lei, tutto perfetto nelle misure 1,72, 1,75, 1,78 e 1,81, un errore a 1,84 e due a 1,87, prima di fallire i tre tentativi di saltare a 1,90. Terzo posto per Erika Furlani, che ha fatto registrare 1,84 al primo colpo e ha preceduto le altre azzurre Nicole Romani (1,81) e Marta Morara (1,78).

“Ci tenevo tanto ad essere qui – ha riflettuto Vallortigara al termine della gara –. Mi dispiace non aver regalato a Siena una misura migliore: è evidente che manca ancora del lavoro, perciò tornerò subito ad allenarmi insieme al mio coach Stefano Giardi. Ho avuto un po’ di intoppi negli ultimi mesi e prima della gara ero tesa, ma mi sono fidata di me stessa e della mia capacità di saltare: era importante provare le rincorse. Sono entrata a misure basse, quindi ho fatto tanti salti e sono arrivata in fondo senza moltissime energie. Spero già per la prossima gara di essere un po’ più sul pezzo. A Istanbul manca ancora qualche settimana, vedremo quanto salirà la condizione. L’obiettivo principale restano però i Mondiali di Budapest in agosto”.