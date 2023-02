Atletica, salto in alto. Vallortigara a Banska: “Fisicamente sto bene”

“Fisicamente sto abbastanza bene, ho avuto sensazioni migliori a Udine rispetto a Siena quindi penso (e spero) di essere pronta per misure più alte. Domani vado in pedana con questo obiettivo”. Parola di Elena Vallortigara, medaglia di bronzo ai Mondiali di Oregon 2022 nel salto in alto, chiamata al banco di prova del meeting di Banska Bystrica, dove dovrà vedersela con le altre medagliate di Eugene, l’australiana d’oro Eleanor Patterson e l’ucraina d’argento Yaroslava Mahuchikh. Quest’ultima sabato scorso a Metz si è presa la scena con la migliore prestazione mondiale dell’anno di 2,02. Al rientro dalla Slovacchia, Vallortigara punterà gli Assoluti indoor di Ancona: il salto in alto al femminile è in programma nel pomeriggio di sabato. Al maschile vanno in pedana Stefano Sottile e Marco Fassinotti. Occhi puntati poi sull’ucraino Andriy Protsenko, bronzo all’aperto in Oregon, lo svizzero Loic Gasch argento indoor a Belgrado e il neozelandese Hamish Kerr che vinse il bronzo al coperto a pari merito con Tamberi.