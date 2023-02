Atletica, salto in alto: Vallortigara a 1.95 a Banska Bystrica

A poco più di tre settimane dagli Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo), Elena Vallortigara salta a 1.95 a Banska Bystrica, in Slovacchia. L’azzurra, bronzo iridato del salto in alto, chiude al secondo posto alle spalle dell’ucraina campionessa del mondo indoor Yaroslava Mahuchikh (Ucraina) che vince la gara con 1,97, prima di tre errori a 2,04. Vallortigara supera comodamente alla prima prova 1.80, 1.85 e 1.88, ma ne ha bisogno di una in più per l’1.91 e di due per l’1.93. All’ultimo tentativo rimasto salta a 1,95, a un solo centimetro dal personale indoor. Dietro l’azzurra ci sono la montenegrina Marija Vukovic (1,95 alla terza) e l’ucraina Kateryna Tabashnyk (1,93). Fuori dai giochi, invece, l’australiana oro mondiale Eleanor Patterson, costretta a dare forfait per un infortunio al piede.