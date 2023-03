Atletica, Sabbatini ospite alla festa del cross di Gubbio: “Atmosfera pazzesca”

Gaia Sabbatini, campionessa d’Europa della staffetta del cross, è ospite d’eccezione alla cerimonia d’inaugurazione della Festa del Cross, evento che si sta per disputare nel bellissimo scenario del teatro romano di Gubbio, illuminato con la bandiera tricolore e infiammato dall’entusiasmo di tanti atleti che, domenica mattina, gareggeranno per conquistare i titoli italiani di ogni categoria. Sabbatini ha acceso il braciere e si è rivolta in questo modo a tutti gli atleti che stanno per mettersi alla prova: “Divertiamoci! Ve lo assicuro, ricorderete queste giornate con un grande sorriso, al di là di come andranno le gare: l’atmosfera di squadra è qualcosa di pazzesco. Io ripenso ancora ai miei campionati giovanili: nel cross ero ‘scarsa’, invece gli Europei di Venaria Reale mi hanno fatto riscoprire l’amore per la campestre: non vedo l’ora di partecipare alla prossima edizione a dicembre”.