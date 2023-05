Atletica, sabato di lanci per gli italiani: da Modena alla Germania

Sabato dedicato ai lanci quello degli azzurri, tra Modena e la Germania. Sara Fantini, bronzo europeo del martello parte dal Memorial Brandoli per rompere il ghiaccio a pochi giorni dalla partenza per la California dove gareggerà sabato prossimo (27 maggio) a Los Angeles. Per la primatista italiana sarà un test in avvicinamento ai Mondiali di Budapest (19-27 agosto) dove ambisce a essere protagonista dopo il quarto posto della scorsa estate. A Modena è attesa anche l’argento europeo indoor della staffetta Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) che è iscritta nei 400 metri e che è stata annunciata tra le partecipanti del Golden Gala Pietro Mennea nei 400hs. Rinuncia invece Elena Vallortigara che posticiperà il debutto a domenica 28 in Diamond League a Rabat.

In Germania invece in pedana i pesisti azzurri Zane Weir (Fiamme Gialle) e Leonardo Fabbri (Aeronautica), a tre settimane dalla prima uscita primaverile, quella di Gaborone. In quest’occasione troveranno il norvegese Marcus Thomsen, compagno di allenamenti nel raduno sudafricano, e il britannico Scott Lincoln. Gara di qualità anche per la primatista del disco Daisy Osakue (Fiamme Gialle) che incontra la campionessa del mondo Feng Bin (Cina) e le tedesche Kristin Pudenz, Shanice Craft, Claudine Vita. Tra gli iscritti anche il martellista Simone Falloni (Aeronautica) e i giavellottisti Michele Fina (Esercito), Sara Jemai (Esercito), Paola Padovan (Carabinieri) e Paolo Puppo (Avis Barletta).

A Castelporziano invece, sabato, saltano gli astisti. Presente la primatista italiana Roberta Bruni, esordio anche per Sonia Malavisi (Fiamme Gialle) e Maria Roberta Gherca (Nissolino Sport). Domenica tocca a Claudio Stecchi. L’astista delle Fiamme Gialle gareggia ancora in Polonia dopo il 5,61 di Duszniki: appuntamento a Bialystok di nuovo contro il polacco Piotr Lisek, con i connazionali Paweł Wojciechowski e Robert Sobera, con il greco Emmanouil Karalis e con lo statunitense Matt Ludwig. Nella mattinata italiana di domenica è iscritto Marco Fassinotti (Aeronautica) al Seiko Golden Grand Prix di Yokohama, in Giappone, nel salto in alto con il coreano oro mondiale indoor Woo Sang-hyeok. L’evento sarà in diretta su Sky Sport Uno dalle 8.20 alle 10.20, fari puntati sui 100 metri dell’oro mondiale Fred Kerley