Atletica, Roberta Bruni si riprende il record italiano indoor nell’asta: 4,65 a Roubaix

Un altro primato italiano ritoccato nell’atletica azzurra, il numero 13 nell’arco di appena 19 giorni. Merito stavolta di Roberta Bruni che nell’asta si riappropria del record tricolore indoor con un salto riuscito a 4,65 alla terza prova, con tanto di successo al meeting di Roubaix, in Francia. La gara della 29enne inizia senza errori alla quota iniziale di 4,32, con percorso netto anche alla misura di 4,51, già decisiva per la vittoria. Poi arriva il salto record alla terza prova, che permette all’azzurra di superare di due centimetri il precedente primato di 4,63 di Elisa Molinarolo che a Stoccolma il 3 febbraio aveva a sua volta migliorato il 4,62 dello scorso inverno firmato dalla stessa Bruni. L’astista dei Carabinieri si cimenta infine in tre tentativi a 4,75 con altrettanti nulli. “Molto felice di entrare in forma gara dopo gara – ha detto Roberta Bruni, che detiene anche il record all’aperto con il 4,73 del settembre 2023 – in questi primi mesi di lavoro in Spagna con il coach Alexandre Navas a Pamplona. Stiamo cercando di trovare il mio salto e sono contenta perché la strada è quella giusta. Sarò di nuovo in gara in Francia il 22 febbraio a Clermont-Ferrand e il 24 a Rouen, spero di crescere ulteriormente e dita incrociate per i Mondiali indoor”. Sulla pedana allestita dentro il velodromo della città famosa per la grande classica del pavé, al secondo posto nel meeting Perche en Or c’è la belga Elien Vekemans (4,42). Terza la francese Alix Dehaynain (4,32). Tra gli uomini 5,87 vincente dell’australiano Kurtis Marschall.