Atletica: Riva in gara nei 10 mila metri in California

Trasferta negli Stati Uniti per Pietro Riva, che scenderà in pista nella notte italiana tra sabato e domenica per gareggiare nell’evento “The Ten” di San Juan Capistrano, in California, nei 10.000 metri. Per il piemontese si tratta del primo impegno in pista della stagione, dopo una doppia uscita su strada a febbraio, quando ha prima eguagliato il personale nei 5 km del Principato di Monaco, e poi corso il secondo tempo personale di sempre sui 10 km di Castellon. Quella che lo attende oltreoceano è la distanza su cui si è ben espresso agli Europei di Monaco di Baviera nel 2022, cogliendo il quinto posto con il personale di 27:50.51, ed è anche l’opportunità per incrementare il proprio punteggio-ranking.

Tre nuovi ingressi per l’atletica nel Gruppo sportivo delle Fiamme Oro. A indossare la maglia della Polizia sarà l’argento europeo indoor del salto in lungo Larissa Iapichino, che aveva cominciato il 2024 con l’Atletica Firenze Marathon dopo tre stagioni nelle Fiamme Gialle. Insieme a lei fanno ingresso nelle Fiamme Oro anche la discobola Emily Conte e la saltatrice in alto Asia Tavernini.