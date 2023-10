Atletica, risultati e ordine d’arrivo Maratona Venezia 2023: Mutai concede il bis, battuto Naibei in volata

Solomon Mutai vince la 37esima edizione della Maratona di Venezia. L’ugandese si aggiudica i 42km da Villa Pisani a Stra e si concluderà a Riva Sette Martiri . Duello testa a testa fino alla fine con Naibei, con il nativo di Bukwo che lavora ai fianchi il kenyano e nel finale, con il passaggio spettacolare nella passerella di Venezia, passando da Canal Grande e da Piazza San Marco, riesce ad avere la meglio nella volata conclusiva. Record del percorso per il 31enne ugandese in 2:07:41, stesso tempo anche per l 40enne, battuto di soli 4 centesimi. Si conferma l’arrivo dello scorso anno con Mutai e Naibei che erano primo e secondo anche nell’ultima edizione. Terzo posto per il kenyano Kigen.

Al femminile trionfa Rebbeca Tanui correndo in 2:25:35. Corsa sostanzialmente dominata dalla kenyana, che si mette alle spalle l’etiope Chala, primato personale scendendo per la prima volta sotto le due ore e mezza in 2:26:38. Terzo posto per l’altra etiope Tigist in 2:28:06 davanti all’ugandese Kipsiror, 2:28:13.