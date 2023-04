Atletica: rinnovo cariche elettive European Athletics

Sarà un weekend importante per tutto il mondo dell’atletica che aspetta di capire quali saranno le prossime guide sino al 2027. In Serbia, a Belgrado, ci sarà tanto da lavorare e da eleggere nel Congresso del massimo organo continentale dell’atletica chiamato ad eleggere le guide del futuro.

I principali antagonisti saranno numero 1 in carica Dobromir Karamarinov (Bulgaria) e dell’attuale vice Libor Varhanik (Repubblica Ceca), testa a testa per la guida della EA per i prossimi quattro anni, fino al 2027. Alla valutazione prevista per sabato 22 aprile potranno prendere parte. delegati delle ‘member federations’ sceglieranno anche i tre vicepresidenti tra Cherry Alexander (Gran Bretagna), Jean Gracia (Francia), Karin Grute Movin (Svezia), Marton Gyulai (Ungheria) e Antti Pihlakoski (Finlandia). Al rinnovo anche il Consiglio, con tredici posti a disposizione: tra le 26 candidature, che saranno presentate ai delegati nella sessione del venerdì pomeriggio, c’è quella del presidente della Fidal Stefano Mei.