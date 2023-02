Sintayehu Vissa ha realizzato ha realizzato il record italiano del miglio, concludendo la gara ai Millrose Games di New York in 4:24.54. Vissa quindi è sesta nel “Wanamaker Mile”, che vede in testa la britannica Laura Muir con 4:20.15. Un grande salto di qualità dunque per la mezzofondista azzurra, che attualmente vive e si allena negli Stati Uniti.