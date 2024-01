Atletica: Rebecca Borga vicina al personale ad Ancona nei 400 metri, bene Escalona nei 60 ostacoli

Prosegue il meeting indoor al PalaCasali di Ancona. Rebecca Borga, Fiamme Gialle, bene nei 400 metri. 52.96, vicina al personale indoor di 52.69 di tre anni fa, per la veneziana al termine di una gara dominata. Secondo posto per la junior Gloria Kabangu Acsi Italia Atletica) in 54.60, top ten under 20 italiana di sempre. Nei 60 ostacoli under 18 impressiona il romano Kyan Escalona, che corre in 7.75, a 4 centesimi dal miglior tempo italiano di Lorenzo Simonelli, in batteria e poi in 7.82 in finale. Nei 400 personale per Alessandro Moscardi, che fa segnare un ottimo 47.65.