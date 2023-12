Atletica: quattro anni di squalifica al siepista azzurro Abdelwahed per doping

Quattro anni di squalifica inflitti al siepista azzurro Ahmed Abdelwahed per la violazione della normativa antidoping. L’azzurro è stato trovato positivo al Meldonium, sostanza vietata, e per questo motivo, così come si evince dal dispositivo pubblicato sul sito ufficiale di AIU, Athletics Integry Unit, gli è stata comminata una sanzione pesante. Cancellati i suoi risultati a partire dal 19 agosto 2022, giorno della finale dei 3000 siepi degli Europei di Monaco chiusa al secondo posto, i quattro anni di squalifica iniziano dal 7 settembre 2022 e si concluderanno dunque nel 2026.