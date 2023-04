Atletica, presentato il Golden Gala 2023: obiettivo sold-out a Firenze

“Il ritorno a Firenze per noi e’ motivo di grande prestigio, siamo felici di tornare qui e finora abbiamo venduto il 50% dei biglietti disponibili. Contiamo di avere per la prima volta nella storia del Ridolfi il sold out con 7.000 spettatori sulle tribune per un’atmosfera di grande significato in una data importante per il Paese”. A precisarlo è il direttore del Golden Gala, Marco Sicari, a margine della presentazione dell’edizione 2023 che si terrà il prossimo 2 giugno.

“L’indisponibilità dello stadio Olimpico – sottolinea Sicari – da una parte ci ha costretto a trovare una soluzione alternativa, dall’altra ci consente di tornare a Firenze dove lo stadio Ridolfi si pone come una delle strutture piu’ valide dal punto di vista tecnico e sportivo ma anche per l’accoglienza su tutto il territorio nazionale”.