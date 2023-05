Atletica, in Polonia Claudio Stecchi vola a 5,71 metri nel salto con l’asta

Primato stagionale all’aperto per il saltatore azzurro Claudio Stecchi che, in un evento in piazza a Bialystok in Polonia, raggiunge quota 5,71 nel salto con l’asta e chiude al quinto posto nella gara vinta dal padrone di casa Piotr Lisek con 5,81. Per Stecchi, che nello scorso weekend, sempre in Polonia (Duszniki), aveva esordito con 5,61, oggi c’è l’ingresso senza sbavature a 5,41. Poi gli servono tre tentativi per addomesticare le quote di 5,56 e 5,71. Nel finale commette tre errori alla misura di 5,81 ed abbandona la gara, in cui restano a contendersi la vittoria soltanto Lisek e lo statunitense Austin Miller (5,81, secondo). In quattro a 5,71: oltre a Stecchi anche il greco Emmanouil Karalis (terzo), il turco Ersu Sasma (quarto) e lo statunitense Matt Ludwig (sesto). Nel salto in alto è quarta con 1,80 Alessia Trost, stessa misura del debutto di Pordenone.