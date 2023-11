Atletica, Pistorius ottiene la liberta vigilata: sarà scarcerato il prossimo 5 gennaio

Sarà scarcerato il prossimo 5 gennaio l’ex campione paralimpico Oscar Pistorius, detenuto da dieci anni per aver ucciso la sua fidanzata Reeva Steenkamp. Lo ha deciso la Commissione per la libertà vigilata. “Il Dipartimento dei servizi penitenziari conferma il rilascio condizionale del signor Oscar Leonard Carl Pistorius, a partire dal 5 gennaio 2024”, ha dichiarato l’amministrazione penitenziaria in un comunicato. Nel 2016 Pistorius era stato condannato a 13 anni di carcere.