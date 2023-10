Atletica: Pietro Riva parteciperà alla mezza maratona di Valencia domenica 22 ottobre

Pietro Riva parteciperà alla mezza maratona di Valencia domenica 22 ottobre. Ritorno nella stessa in città in cui l’azzurro lo scorso anno ha corso in 1h00:30, suo primato personale. In questa stagione di grandi problemi fisici si comunque riuscito a confermare campione italiano dei 10 km su pista, a Brescia, e anche nei 10 km su strada, a Pescara. “Stavolta penso al crono, mentre nella rassegna iridata contava soprattutto il piazzamento e ho raggiunto il proposito di entrare nei primi venti. La forma c’è, il percorso è filante. Cercherò di osare un po’ di più, di rischiare qualcosa, a costo di soffrire nel finale. A maggio ho avuto una lesione alla fascia plantare sinistra, che mi ha costretto a rinunciare alla Coppa Europa dei 10.000 metri. Sono rimasto fermo fino all’inizio di luglio, ma soltanto un mese più tardi ho potuto riprendere la preparazione. Sarebbe bello fare un grande risultato in una stagione molto difficile”, le parole del 26enne piemontese.