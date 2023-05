Atletica, parte la Diamond League a Doha: Bruni e Ihemeje in gara

Ci saranno anche gli azzurri Roberta Bruni, nel salto con l’asta, ed Emmanuel Ihemeje, nel salto triplo, in gara venerdì 5 a Doha, nella prima tappa della quattordicesima edizione della prestigiosa Diamond League. Il massimo circuito mondiale dell’atletica leggera mondiale farà tappa anche in Italia, il 2 giugno a Firenze per il ‘Golden Gala Pietro Mennea’ che, per la seconda volta in tre anni, emigra dallo Stadio Olimpico di Roma. Ihemeje, che in questa stagione ha già registrato il nuovo record personale di 17,29 metri, avrà un primo importante confronto con i big della specialità in vista dei Campionati Mondiali di agosto a Budapest. In pedana anche il portoghese Pedro Pichardo ed il burundese Hugues Fabrice Zango. Bruni, invece, sarà protagonista di una gara che vede iscritte anche le statunitensi Sandi Morris e Katie Moon, oro olimpico e mondiale in carica, nonché la greca Aikaterini Stefanidi.

A Doha saranno in gara 15 campioni tra olimpici e mondiali. Di particolare interesse i 100 metri femminili che vedranno sui blocchi di partenza l’oro iridato dei 200, la giamaicana Shericka Jackson, e la britannica Dina Asher-Smith, campionessa dei 200 nel 2019 proprio nella capitale del Qatar. Gara clou del meeting saranno i 200 maschili per una sorta di scontro tra titani: attesi il campione olimpico della distanza, il canadese Andre De Grasse, l’oro mondiale del giro di pista, lo statunitense Michael Norman, il campione del mondo dei 100 e vicecampione olimpico alle spalle di Marcell Jacobs, l’americano Fred Kerley, ed il campione olimpico e argento iridato, Kenny Bednarek.