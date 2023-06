Atletica, ottimo esordio per Davide Re nei 400: “Risultato inaspettato”

Ottimo esordio per Davide Re nei 400 metri, 45.54 sulla pista di Meilen, in Svizzera, nella sua prima uscita della stagione all’aperto. Per il ligure delle Fiamme Gialle c’è anche la soddisfazione di un successo significativo davanti all’elvetico Ricky Petrucciani, vicecampione europeo, nettamente sconfitto in 46.30. Davide Re ha poi commentato: “È andata benissimo, in modo inaspettato, perché arrivo da due infortuni: all’inizio di marzo una lesione al polpaccio e a fine maggio invece al bicipite femorale destro. Mi sono presentato qui con non più di dieci giorni di allenamento specifico, pensavo di fare intorno a 46.5 e sono davvero felice per questo risultato”.

Nell’alto vince Marta Morara (Atl. Lugo) con 1,78 e firma il primato personale, secondo posto per Joao Bussotti nei 1500. Il mezzofondista dell’Esercito corre per la prima volta sotto i 3:36 (3:35.99) e migliora dopo due anni il proprio limite di 3:36.65, nella gara vinta dal keniano Kyumbe Munguti con 3:34.02. In Francia, al meeting Nikaia di Nizza, terzo posto per l’ostacolista Eleonora Marchiando (Carabinieri) che si esprime in 56.04 nei 400hs, dietro alla statunitense Cassandra Tate (54.90) e all’australiana Sarah Carli (55.05).