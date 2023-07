Atletica, Ottavia Cestonaro vince nel triplo a La Chaux-de-Fonds

Ottavia Cestonaro si prende la scena della spedizione azzurra al meeting di La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, dove ha fatto sua la gara del triplo con il 14.09 fatto segnare al quarto salto, che ha migliorato il 13.97 del secondo tentativo. Una conferma importante per la vicentina dei Carabinieri che firma la stessa misura dello scorso weekend agli Europei a squadre di Chorzow, in Polonia, dove con il secondo posto ha contribuito al trionfo del team italiano. Secondo posto nei 110 ostacoli per Lorenzo Simonelli (Esercito), che in finale con 13.54 (-0.7) migliora il 13.55 (+0.6) della batteria e termina alle spalle del francese Wilhem Belocian (13.28). Al femminile, dopo le buone indicazioni in batteria, Elena Carraro (Atl. Brescia) chiude quarta (13.13, -0.1),Giada Carmassi (Atl. Brugnera) è sesta (13.32).

Nei 400 metri Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) corre in 45.86 e trova il sesto tempo complessivo. Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) trova con 45.01 il primato stagionale, mentre il recordman italiano Davide Re (Fiamme Gialle) chiude con 46.20. Tra le donne Giancarla Trevisan (Bracco Atletica) in 52.80 ottiene il suo miglior risultato di quest’anno, con Eleonora Marchiando (Carabinieri) a 53.88. Nei 100 Lorenzo Patta (Fiamme Gialle) fa registrare il crono di 10.25 (-0.2), terza prestazione in carriera. Poi il campione olimpico della 4×100 preferisce rinunciare alla finale per precauzione viste le condizioni meteo. Nel secondo round 10.40 (-0.6) per Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) dopo il 10.54 (+0.3) della batteria dove è preceduto dal 10.43 di Luca Antonio Cassano (Aeronautica) che poi chiude con 10.63, invece nel primo turno spicca anche il 10.51 (+0.3) di Ruskin Molinari (Atl. Riccardi Milano 1946). Al femminile Johanelis Herrera (Aeronautica) 11.78 (+0.2) e 11.75 (0.0). Nei 200 metri c’è il 20.94 (-1.3) per Mattia Donola (Carabinieri). Nei 400 ostacoli Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946) torna con 50.33 che vale il quarto posto totale. Nella gara femminile 56.46 per Linda Olivieri (Fiamme Oro) davanti al 57.19 di Alice Muraro (Atl. Vicentina).